Coach x Schott NYC: una collaborazione a tutto shearling

Nel segno della pelle e a tutto shearling. È la collaborazione Coach x Schott NYC, che celebra e fonde il design e l’heritage di entrambi i marchi in una collezione di cappotti, giacche, borse e scarpe in shearling. Per questo progetto due etichette storiche americane si sono “fuse”, dando vita a una collezione che enfatizza le reciproche competenze artigianali nel lavorare la pelle.

A tutto shearling

Coach, controllato da Tapestry (che ha in portafoglio anche Kate Spade e Stuart Weitzman), ha svelato la sua collaborazione con il produttore USA di abbigliamento Schott NYC. Comprende una ricca varietà di lussuosi cappotti oversize e giacche da aviatore, oltre a borse, scarpe con tacco e altri prodotti tutti realizzati in shearling. Entrambi i marchi sono originari di New York City, come si legge su Fashion United, e l’obiettivo della collaborazione è quello di catturare lo spirito della città, con una campagna ispirata allo street style di fine anni ’70 / primi anni ’80. Protagonista: la rapper Megan Thee Stallion, ambasciatrice di Coach.

Celebrazione artigianale

“Questa nuova collaborazione è una celebrazione dell’autentico, iconico stile americano e dell’artigianato di New York City”, ha spiegato il direttore creativo di Coach, Stuart Vevers. (mv)

Immagine tratta da coach.com

