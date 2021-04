Tapestry conferma Todd Kahn CEO e brand president di Coach

Todd Kahn si è guadagnato sul campo la conferma di CEO e Brand President di Coach. Una carica che ricopriva temporaneamente da luglio. Da quando, cioè, Jide Zeitlin, si è dimesso “per motivi personali e con effetto immediato”. Ora Tapestry, che controlla il marchio, lo conferma al suo ruolo. Kahn sarà responsabile di tutti gli aspetti del marchio a livello globale e riferirà direttamente a Joanne Crevoiserat, CEO di Tapestry.

La carriera

Todd Kahn (nella foto) è entrato in Tapestry nel gennaio 2008 e ha ricoperto diversi ruoli all’interno del gruppo. “Todd ha svolto un lavoro straordinario alla guida di Coach negli ultimi nove mesi, offrendo risultati di business eccezionali e affrontando efficacemente la pandemia” è stato il commento di Crevoiserat. Il CEO sottolinea come “durante questo periodo il marchio abbia acquisito slancio attraverso il reclutamento di nuovi clienti più giovani e l’accelerazione del digitale”. Dal canto suo Kahn ha confermato la strategia che sta ottenendo successo e con un “approccio mirato, incentrato sul consumatore e guidato dai dati per alimentare l’innovazione attraverso il contatto con i clienti”. (mv)

