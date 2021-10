Come LVMH, Gucci e Moncler hanno reagito al Covid e alle crisi

Al Covid, certo. Ma anche ai momenti di crisi, individuali o sistemici. Negli ultimi anni le griffe del lusso hanno dovuto saper dimostrare capacità di reazione agli eventi avversi. Una qualità fondamentale, che ha permesso ai grandi gruppi, come sostiene Andrea Guerra di LVMH, di dimostrare il vantaggio della propria superiorità (almeno strutturale). A certi manager, come Marco Bizzarri di Gucci, di testare la bontà della propria strategia. E a certe griffe, come ha raccontato Remo Ruffini di Moncler, di mettere alla prova l’intera vision del proprio ruolo nel fashion system.

La potenza dei big

Se n’è parlato durante il primo dei tre giorni di Milano Fashion Global Summit. Guerra (nella foto, a sinistra) era chiamato nel suo ruolo di CEO di LVMH Hospitality Excellence a parlare di industria del turismo. Ma, in quanto a capo di Fendi e Loro Piana, non ha potuto non parlare dei roboanti risultati delle attività moda del colosso francese. Che si è dimostrato superiore anche al Covid e alle sue insidie. “Tra tutte le cose negative che ha portato la pandemia, ce n’è una positiva: un grande check-up del brand, dell’azienda, del rapporto con i dipendenti, di quello con i fornitori e con i clienti”. Secondo Guerra gli ultimi 20 mesi sono stati “utili per capire dove si era, quanto favore avessero i brand, quanto presente sul digitale fosse il gruppo, quanto capace di stimolare sogni anche da remoto, quanto equilibrate su geografie e canali”.

La fatica del medio

La differenza di performance dei grandi, LVMH in testa (ma non solo), non è un caso. “La crisi ha investito il medio, come già nel 2008 – sono le sue parole –: si è visto chi è forte e chi no. Se la resilienza è un valore, avere le spalle larghe non può che aiutare”. Ora, a livello di Paese l’Italia è “un pochino svantaggiata, perché è l’unica ad aver chiuso completamente le fabbriche per 4 o 5 settimane”. Questo comporta che lo Stivale “ha avuto un vuoto produttivo che altri non hanno dovuto affrontare, insieme a un ritardo da colmare”.

Granitico, camaleontico Gucci

Il discorso di Bizzarri (nella foto, al centro), invece, oscilla tra passato e presente. Da quando nel gennaio 2015 ha investito Alessandro Michele dell’incarico di rilanciare la griffe, in una fase d’appannamento. E oggi, quando la stessa griffe compie 100 anni, è impegnata in molti progetti e, dal punto di vista dei risultati di vendita, mostra un attimo la corda. “La nomina di Michele è arrivata un po’ per caso, un po’ per il destino – ricorda il CEO –. Ho sempre saputo che era mio dovere proteggerlo, perché gli investitori guardano alla trimestrale, ma per me è più importante il progetto e la prevalenza nel lungo periodo”. Bizzarri è contento dei risultati: “Per fortuna la scelta ha pagato – dice –, ma non ho mai avuto dubbi sul progetto, ho sempre creduto nella creatività di Michele e nella forza camaleontica di Gucci”.

La medialità di Ruffini

“Ci siamo resi conto che serviva qualcosa di diverso, di un prodotto diverso: dove il prodotto non era solo il nostro capo spalla”. Ruffini (nella foto a destra) torna su Genius e Mondogenius. “Mi hanno criticato perché a Milano c’era poco prodotto – nota –, ma oggi saper parlare con il pubblico è tutto”. Già, perché secondo il manager il fashion ha innanzitutto di un format diverso. “Abbiamo comunicato con stilisti e fotografi, quindi con la nostra community, variegata dal punto di vista anagrafico e delle geografie – riepiloga –. Siamo entrati in contatto con lo skater e con la persona adulta. Dove siamo già forti, come Europa e Asia, e nei mercati dove stiamo ancora penetrando, come gli States”. Il 2021 restituisce a Moncler una buona dimensione, ma la situazione rimane critica. “Sul prezzo delle materie prime e sui trasporti aerei ci sono tensioni, mentre la merce è ferma. Il turismo deve ingranare, mentre la Cina è ancora in sospeso – conclude –. Speriamo che il 2022 porti la normalizzazione”.

