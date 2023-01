Cosa farà Gucci, cos’hanno fatto LVMH e Hermès, cosa dice Brunello

Tante domande in questa prima settimana di cronaca del 2023. Riguardano, soprattutto, il futuro di Gucci. Quello della sua direzione creativa e, sostengono alcuni, anche quello del suo attuale CEO, Marco Bizzarri. Oltre agli interrogativi, però, e anche oltre all’ottimo andamento della prima fiera dell’anno, Pitti Immagine Uomo, ci sono stati anche alcuni fatti di estremo interesse. Per esempio, lo shake up manageriale in seno a LVMH e la decisione di Hermés di assumere in Italia. Infine, è tornato d’attualità un tema di cui molto si è discusso a fine 2022: la valorizzazione delle risorse umane. A parlarne, alla sua maniera è stato Brunello Cucinelli.

Cosa farà Gucci

Fonti affidabili danno per imminente la nomina dell’erede di Alessandro Michele. Non solo. Secondo i rumors il gruppo Kering non avrebbe intenzione di fermarsi qui. Starebbe, infatti, organizzando anche l’avvicendamento del CEO. Avverrà? E chi lo sostituirà?

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/lusso/a-breve-gucci-dovrebbe-nominare-lerede-di-michele-e-il-nuovo-ceo/

Cos’hanno fatto LVMH e Hermès

Pietro Beccari lascia Dior per diventare CEO di Louis Vuitton. Delphine Arnault, primogenita di Bernard, lascia l’incarico di vicepresidente di Vuitton per assumere quello di CEO di Dior. Hermés, invece, assume 16 nuovi addetti calzaturieri. Potrebbe non essere una grande notizia, visto che la maison ci ha abituato a colpi da centinaia di assunzioni nelle sue pelletterie francesi. Invece lo è, perché i 16 nuovi ingressi riguardano il calzaturificio di Busto Garolfo, a pochi chilometri da Milano. Ebbene sì, in Italia.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/lusso/lvmh-ha-dato-una-bella-shakerata-ai-vertici-di-dior-e-vuitton/

https://www.laconceria.it/calzatura/hermes-cerca-16-addetti-per-il-calzaturificio-di-busto-garolfo/

Cosa dice Brunello

Brunello Cucinelli lo dice chiaro e tondo. Il sistema manifatturiero italiano ha un problema: gli operai sono pagati troppo poco.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/lusso/cucinelli-gli-operai-sono-pagati-poco-1-200-euro-non-bastano/