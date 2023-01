Hermès cerca 16 addetti per il calzaturificio di Busto Garolfo

La ricerca (e la formazione) di personale specializzato nell’area pelle è tra i capisaldi di Hermès. Non solo in Francia, ma anche in Italia. Nello specifico nel calzaturificio di Busto Garolfo, a pochi chilometri da Milano, servono 16 nuove figure. Hermès necessita di addetti al controllo qualità: personale qualificato da impiegare nella verifica dei prodotti che arrivano daI fornitori e dai contoterzisti presenti in Lombardia. Così come nelle Marche, in Veneto e Toscana, supplier che a ritmo sostenuto inviano merce allo stabilimento milanese. E naturalmente la ricerca di personale è attiva per assumere operai in grado di eseguire cuciture sulle tomaie nonché addetti che siano in grado di giuntare ad arte pezzi di pellame.

Le assunzioni per il calzaturificio di Busto Garolfo

Il dettaglio delle posizioni aperte è disponibile nella pagina dedicata alle opportunità di lavoro sul sito di Hermès. Atelier HCI (Hermès Chaussures Italie) è operativo a pieno regime dal 2018 a Busto Garolfo. Nella cittadina a nord-ovest di Milano era presente uno stabilimento già parte del gruppo, diventato un vero centro sviluppo dei prototipi di calzature Hermès, nonché di produzione di alcuni modelli nel segno del lusso. (aa)

In foto, i sandali Oasis di Hermès

