Cucinelli raddoppierà il fatturato entro il 2028, nonostante CRV

Il 2020 è in calo, non poteva essere altrimenti con la pandemia di mezzo. Ma lo slancio del terzo trimestre permette a Brunello Cucinelli di confidare in un -10% finale: è una perdita “leggera”, commenta l’imprenditore. Il dato più importante, spiega a MFF, è che il pit stop non manda all’aria il piano di crescita 2019-2028. Nonostante CRV, insomma, la griffe umbra riuscirà a raddoppiare il proprio giro d’affari nei tempi che si era data.

Nonostante CRV

I dati della griffe, intanto, dicono che il fatturato nei primi 9 mesi è in calo del 17,5% su base annua. Il luglio-settembre si è chiuso, al contrario, in area positiva (+3,6%). “La performance del terzo trimestre e quella immaginata nel quarto – chiosa Cucinelli –, vorrei definirle performance costruite sull’equilibrio”. Che cosa si staglia nel contesto di depressione? “Ci sono la ripresa e il dinamismo della Cina e della Russia – risponde –. L’importanza e la tenuta di Giappone e USA. Specialmente l’America comincia a compensare quelle difficoltà che in parte sono dell’Europa. Quindi in generale sono molto positivo per il momento”.

E poi la ripartenza

L’anno, dunque, chiude in un quadro tutto sommato buono (o, per lo meno, non così negativo). “Nel 2020 immaginiamo una perdita del 10% – afferma Cucinelli –, che noi abbiamo chiamato leggera. Mentre nel 2021 immaginiamo una crescita del 15%, con Ebitda tra il 13 e il 14%. Immaginiamo il 2022 con una crescita del 10%”. Insomma, l’imprenditore umbro può tuonare: “Il piano di crescita decennale non subirà cambiamenti perché abbiamo fatto un 2020 così”. Certo, serviranno da subito nuove strategie. Espansive quando si parla di retail ed e-commerce. Di ripensamento, quando si tratta di sfilate. E di riequilibrio, conclude l’imprenditore-umanista, a proposito di “magazzino, posizione finanziaria netta e crescita”. Retail, e-commerce e sfilate

