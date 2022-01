Cucinelli resta ottimista, ma per i prossimi mesi predica prudenza

Brunello Cucinelli resta ottimista per le prospettive del suo brand. E ne ha ben donde. Secondo i dati preliminari approvati al 31 dicembre, il marchio con 712 milioni di fatturato ha fatto il +30,9% sul 2020 e, soprattutto, il +17,2% sul 2019. Vale a dire l’ultimo anno pre-pandemico. Ma il Coronavirus morde ancora i calcagni. Per questo Cucinelli (nella foto) predica prudenza. “Dobbiamo fare attenzione soprattutto ai prossimi mesi – dice a MFF –, ma sono fiducioso, stiamo avviando verso un ritorno alla normalità”.

Cucinelli resta ottimista

“Se nell’autunno del 2020 qualcuno avesse previsto l’andamento che oggi i numeri di bilancio certificano – sono le parole riprese da Il Sole 24 Ore –, avrei detto che si trattava di un sogno, di un delirio di ottimismo”. Il sogno, invece, si è realizzato. Il quotidiano finanziario definisce la performance del brand umbro come una delle “più alte del settore”. L’imprenditore, sulla scorta del risultato e della fiducia nel proprio metodo, si aspetta per il prossimo biennio un percorso “sano ed equilibrato” di crescita (+10%). “I mercati sono tutti aperti, con l’America in testa – conclude –. Il negozio fisico sta avendo un grande successo con il cliente locale”.

Foto da Brunello Cucinelli

