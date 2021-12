Cucinelli stima il +30% nel 2021 e il +10% nel prossimo biennio

Brunello Cucinelli stima le performance nel bilancio che si appresta a chiudere e dei due che lo seguiranno. E, in virtù dei buoni risultati, dispensa ottimismo a piene mani. Lo stilista-imprenditore si augura che la pandemia finisca entro 3 o 4 mesi. Ma per la sua azienda, che vorrebbe ribattezzare Casa di Moda, alza la previsione sui ricavi 2021 al +30%. Mentre conferma il +10% per il 2022 e il 2023, “anno che potrebbe essere al di sopra delle aspettative”. Salto in avanti anche per la marginalità: “Nel biennio 2022-23 – dice –, ci aspettiamo di tornare ai livelli di redditività pre-Covid”.

Cucinelli stima i risultati

“Sono sempre stato affascinato da maison come Hermès e Chanel“, ha detto Cucinelli durante una call pre-natalizia con gli azionisti (non inclusa nel calendario finanziario). L’imprenditore ha ribadito che il 2021 è stato l’anno del riequilibrio. Mentre a ottobre pronosticava una crescita del +25% su base annua, ora la stima si alza al +30%. Un incremento che consente all’azienda di recuperare interamente il terreno perduto nel 2020 e di “riprendere il cammino solido e sereno verso gli obiettivi del piano 2019-2028”. Obiettivo finale: raddoppiare le vendite entro il 2028.

Il prossimo biennio

“Abbiamo anche solide aspettative per i prossimi due anni – sono le sue parole –, dove confermiamo le nostre aspettative di una bella, sana ed equilibrata crescita di circa il 10% sia nel 2022 che nel 2023″. La fiducia si basa sugli ordini della collezione primavera 2022 e sul “trend di vendita molto positivo” della stagione autunno 2021. Cucinelli si è spinto a dire che il 2023 potrebbe essere un anno “al di sopra delle aspettative”, si legge su WWD. Lo stilista si aspetta “un netto miglioramento dei margini nel 2021 rispetto all’anno scorso, fortemente colpito dalla pandemia” e “nel biennio 2022-23 di tornare ai livelli di redditività pre-Covid”. (mv)

Leggi anche: