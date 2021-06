Da LVMH e Prada due esempi di investimento per il capitale umano

I grandi gruppi della moda investono sul capitale umano. LVMH e Prada lanciano due distinti progetti dedicati ai loro dipendenti. Il primo ha pensato a un fondo di assistenza da 30 milioni per i 150.000 lavoratori che conta in tutto il mondo. Il secondo invece a un progetto di formazione ed educazione alla sostenibilità.

Il fondo di LVMH

A proposito delle iniziative di LVMH e Prada, cominciamo dei primi. Il gruppo francese annuncia l’Heart Fund, un fondo dotato inizialmente di 30 milioni di euro per aiutare i 150.000 dipendenti che conta in 70 Paesi. Lo strumento finanziario intende aiutarli ad affrontare situazioni personali critiche e questioni più quotidiane conseguenti alla pandemia. “La politica di responsabilità sociale d’impresa del nostro gruppo è stata costantemente ambiziosa negli ultimi 15 anni. Il successo di un’azienda non si misura solo dai suoi risultati finanziari, ma anche dal suo contributo alla società e dal supporto che è in grado di fornire ai suoi dipendenti – commenta Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH -. L’impegno è uno dei nostri valori fondamentali e il lancio di LVMH Heart Fund è un altro esempio”.

Prada pensa alla formazione

Il gruppo Prada coglie invece l’occasione della Giornata Mondiale dell’Oceano per rinnovare il proprio impegno verso l’educazione alla sostenibilità. Lo fa anche al suo interno. Prada lancia infatti un’attività formativa per tutti i 13.000 dipendenti del gruppo nel mondo. L’obiettivo è diffondere i principi dell’ocean literacy e sensibilizzare alla salvaguardia dell’Oceano. Come? Attraverso webinar e un’applicazione che consentirà di partecipare a una “sustainable challenge” su scala globale. L’iniziativa procede parallelamente alla seconda fase di Sea Beyond, il progetto didattico, nato nel 2019, dedicato alla preservazione dell’Oceano e alla sostenibilità. “Siamo molto orgogliosi del successo riscosso da Sea Beyond e oggi siamo lieti di dare avvio ad una nuova fase del progetto – spiega Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada -, che intende rivolgersi non solo agli studenti di tutto il mondo ma anche ad un pubblico più vasto, con l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali e tutti i nostri dipendenti”. (art)

Leggi anche: