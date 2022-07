Dior, Fendi, Piana e Masoni per Les Journées Particulières di LVMH

Il calzaturificio Christian Dior a Fossò. La nuova Fendi Factory in Toscana. Il calzaturificio Fendi a Porto San Giorgio. Il quartier generale Loro Piana a Milano (che ospiterà alcuni artigiani). Masoni Industria Conciaria di Santa Croce. Sono le tappe di filiera inserite tra le 45 nuove location che apriranno al pubblico tra il 14 e il 16 ottobre 2022 per Les Journées Particulières di LVMH. Si comincia a definire la mappa dei 96 luoghi manifatturieri (di cui, appunto, 45 new entry) appartenenti a 57 delle 75 griffe controllate dal gigante francese del lusso.

Les Journées Particulières di LVMH

Dopo 4 anni di assenza (l’ultima edizione si è svolta nel 2018 con 180.000 visitatori), torna il prossimo autunno l’iniziativa Les Journées Particulières di LVMH, arrivata alla quinta edizione. 57 maison apriranno le loro porte gratuitamente, per un totale di 96 location in 15 Paesi, tra il 14 e il 16 ottobre. “La scelta è difficile, ma abbiamo voluto dare priorità ai nuovi prodotti, sia con le maison che sono entrate a far parte del Gruppo, sia attraverso i nuovi luoghi aperti dal 2018” ha affermato a cbnews Antoine Arnault, direttore Immagine e ambiente di LVMH e ideatore del progetto.

La prima volta anche di Tiffany

“Naturalmente, l’Italia e soprattutto la Francia hanno il maggior numero di sedi aperte perché produciamo principalmente in questi due paesi. Ma per l’occasione apriremo anche lo studio Tiffany di New York. Questa è la prima volta e sono certo che sarà un momento clou” ha concluso Arnault. L’idea dell’iniziativa è quella di aprire le porte di luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico e mostrare la maestria degli artigiani. Le visite sono gratuite, ma è necessario prenotarsi sul sito dell’iniziativa. (mv)

