“Uno spazio di riflessione sulla pelle”: Menouno studium di Masoni

Conceria è cultura, rispetto ambientale e responsabilità sociale. Sono questi i punti saldi che Masoni Industria Conciaria di Santa Croce sull’Arno ribadisce attraverso iniziative, certificazioni e riconoscimenti. L’ultima novità dell’impresa toscana si chiama “Menouno studium”: è uno spazio nel seminterrato dell’azienda dedicato all’allestimento di mostre.

Menouno studium

Lo spazio espositivo inaugurerà il 14, 15 e 16 ottobre 2022. In occasione, cioè, delle Journées Particulières di LVMH, gruppo di cui Masoni fa parte dal 2019. L’area sarà un vero hub creativo. “Un contenitore di idee e progetti creativi. A partire da una riflessione sull’universo della pelle – spiega il titolare Fabrizio Masoni a La Nazione – attraverso percorsi espositivi e il coinvolgimento di personalità artistiche. E non solo”.

Welfare aziendale e sostenibilità

A proposito dei risultati dell’azienda, uno dei più recenti è la certificazione “Great Place to Work Certified Company” (Un gran posto in cui lavorare, traducendo alla lettera). A concedere l’attestato è “Great Place to Work”, organizzazione internazionale impegnata nel valutare le condizioni di welfare aziendale. Al riconoscimento si è aggiunto il Premio Sostenibilità consegnato da UIP. “Un motivo di orgoglio e gratitudine – ha dichiarato ancora l’imprenditore al quotidiano locale –. I valori della nostra azienda sono la conservazione e la valorizzazione della tradizione artigianale, unita a una ricerca legata all’innovazione tecnologica, senza tralasciare l’importanza fondamentale del rispetto ambientale e responsabilità sociale”. (mvg)

