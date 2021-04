È griffato Prada il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026

Non solo moda. Il presidente di Prada, Carlo Mazzi, ha svelato il masterplan per il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026. L’intervento di riqualificazione riguarda l’ex scalo ferroviario di Porta Romana. Una volta terminato l’evento sportivo, sarà a disposizione di giovani e studenti universitari.

Il villaggio olimpico

Il team Outcomist ha vinto con il progetto “Parco romana” il concorso internazionale predisposto secondo le linee guida del Comune di Milano e bandito dal Fondo di investimento immobiliare “Porta Romana”. Il progetto è promosso e gestito da COIMA e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo COIMA ESG City Impact, in accordo con il Gruppo FS Italiane. Secondo la giuria, il progetto “fa di un grande spazio verde il baricentro generatore dello sviluppo, invertendo i paradigmi urbanistici tradizionali” ma riesce anche a “ricucire la città posta a nord e a sud”. Il progetto presentato è il primo intervento legato alla costruzione del villaggio degli atleti per le olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e che determinerà una riqualificazione di oltre il 5% della città.

Per Prada non solo moda

“L’aspirazione di Prada Holding per lo Scalo Porta Romana è sempre stata, da quando si è recuperata la antica distilleria per promuovere nuove iniziative in un’area della città bella ma abbandonata, quella di preservare i valori del passato – ha spiegato il presidente di Prada Holding, Carlo Mazzi -. La creatività è la missione del gruppo, ma tutti sappiamo che non c’è innovazione senza tradizione. Il progetto che anche noi abbiamo scelto è quello che meglio riesce a valorizzare il verde dei nostri paesaggi e che abbatte la barriera fra nord e sud della città. Al contempo mantiene il ricordo della strada ferrata, integrandola con i nuovi edifici che le sorgeranno a fianco e mantenendo la sensazione di uno spazio libero. Lo trasformiamo oggi in parco intorno al quale si può passeggiare senza che nessuno possa occuparlo in modo esclusivo”. (art)

