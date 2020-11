Prada completa l’hub logistico di Arezzo (con un occhio alla Cina)

Dall’hub logistico di Levanella, frazione del comune di Montevarchi (Arezzo), alla Cina. Non solo è la fotografia, sempre più attuale, del tragitto che compiono i prodotti. Ma è anche il doppio canale di investimento di Prada. La griffe ha completato il terzo e ultimo magazzino di logistica in Toscana e ha lanciato la borsa Cleo in Cina (nel riquadro).

Hub logistico

Il polo logistico dedicato al prodotto finito Prada è stato annunciato nel 2014. Mentre i lavori sono partiti a fine 2016, ora sappiamo che finiranno nel 2022. Progettato dall’architetto Guido Canali, il complesso prevede la realizzazione di tre edifici (33.000 metri quadrati complessivi). Sono già operativi i primi due e, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, nelle scorse settimane è stata ultimata la realizzazione del terzo e ultimo magazzino. Nel polo, oltre ai controlli di qualità, viene convogliata tutta la produzione Prada delle 19 fabbriche di proprietà in Italia e delle aziende sub fornitrici. I prodotti sono smistati nei canali wholesale, retail e online. Per la fine dei lavori, prevista entro il 2022, restano da costruire la mensa per i dipendenti e la palazzina per gli uffici. L’investimento complessivo, che il gruppo Prada non rende noto, si aggira sui 50 milioni di euro. Attualmente vi lavorano 100 persone con la prospettiva di arrivare a 350.

Cleo

Attualmente, molti dei prodotti che passano da Levanella prendono la strada per la Cina. Qui Prada sta facendo segnare una robusta ripresa. Una ripresa supportata da investimenti di marketing come quella che ha visto il coinvolgimento di 54 donne cinesi tra celebrities, influencer e top model per il lancio della borsa a tracolla Cleo. Il modello è una reinterpretazione di un design anni ’90. È in pelle spazzolata disponibile nei colori nero, bianco, orchidea blush e Prada acqua. (mv)

Immagini tratte da pradagroup.com

