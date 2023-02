E, zitta zitta, Chanel spinge sull’offerta di sneaker

Con la discrezione che la contraddistingue, Chanel ha aumentato in modo impressionante l’offerta di sneaker. Mentre alcuni marchi come Fendi e Gucci ribassano il peso della sportiva nel proprio portafogli, puntando su mocassini e tacchi alti, Chanel fa la mossa inversa. Non ha dato ai modelli un nome specifico se non quello di “sneakers”, non le pubblicizza, non le propone sui social: Chanel sta facendo il contrario di quello che i manuali di marketing insegnano. Eppure segue una strategia che dà i suoi frutti.

L’offerta di sneaker

Da tempo la categoria delle calzature è una delle più redditizie per Chanel. E le sneaker sono tra i modelli più venduti. A partire dalla collezione Autunno/Inverno 2021-2022, le sneaker di Chanel hanno compiuto un salto in avanti in fatto di design. Da allora, la griffe francese modifica i modelli ogni stagione. E come segnalano Highs Nobiety e Nss Magazine, le belle colorazioni in pelle monocromatica sono la prova che Chanel non solo è consapevole delle tendenze generali delle calzature, ma le declina a suo modo e con pazienza.

Rivendute al doppio

Chanel non enfatizza il lavoro che sta facendo per migliorare le sue calzature e le sneaker. L’unico modo per vedere se la strategia paga è consultare i siti di rivendita. E ci accorgiamo che ogni taglia delle sneaker monocromatiche di Chanel, che in boutique escono a 690 dollari, sulle piattaforme di resale vanno a circa 1.400 dollari, cioè il doppio del costo originale. A volte, il silenzio paga. (mv)

Immagini da Chanel

