“Ebbene sì, è vero”: Tod’s conferma l’addio a Walter Chiapponi

Tod’s conferma l’addio a Walter Chiapponi. Il 22 settembre sarà il suo ultimo giorno di lavoro alla direzione creativa del marchio. Lo stilista lascerà il brand dopo la sfilata della collezione Donna in programma a Milano. Chi sarà il successore? Dal gruppo dicono “che verrà annunciato nel corso dei prossimi mesi”. Sarà una decisione chiave per il futuro di Tod’s, che traina l’omonimo gruppo del lusso.

Una separazione “di comune accordo”

Dunque, a breve distanza dall’anticipazione di WWD, Tod’s conferma l’addio a Walter Chiapponi. “Come Walter anche noi ricorderemo nel modo migliore questa esperienza – è il commento del presidente di Tod’s Diego Della Valle –. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone dell’ufficio stile che lavorano con grande competenza ed attaccamento al marchio e all’azienda, ottenendo eccellenti risultati”. Dal canto suo Chiapponi (nella foto a destra) ha usato tre parole per sintetizzare il suo pensiero: “Dedizione, amore ed energia”. Il designer ha descritto l’esperienza in Tod’s come “straordinaria, umana e creativa”.

È scattato il toto-nome

Chi sarà il successore di Chiapponi? La porta girevole dei direttori creativi procede a velocità sostenuta. La famiglia Della Valle potrebbe optare per una soluzione interna e pescare il direttore creativo di Roger Vivier, Gherardo Felloni, o Daniel Roseberry di Schiaparelli (che non fa parte del gruppo Tod’s, ma è controllato da Diego Della Valle dal 2007). Di certo sarà un designer versatile e completo, a suo agio con calzature, pelletteria e abbigliamento sia per l’uomo e sia per la donna. Nonché capace di proseguire nella crescita dei ricavi registrata dal gruppo nel 2022 e nel primo trimestre 2023. (mv)

