Fendi nelle Marche, Moncler e le scarpe, la battaglia dell’esotico

Dice Fendi: “Investire nel made in Italy e nell’artigianato di qualità è fondamentale per garantire che tali competenze vengano tramandate di generazione in generazione”. Dice Moncler: “La salvaguardia dell’artigianato tricolore è una delle chiavi del nostro successo. Dato che noi cresciamo, ma la capacità produttiva non è illimitata, puntiamo a espanderla”. Diciamo noi: “Giù le mani dalle pelli esotiche”. In estrema sintesi, le hot news della settimana sono queste tre.

Fendi nelle Marche

Oltre 7.000 metri quadrati dove lavoreranno circa 300 persone. Sono i numeri del calzaturificio che Fendi in autunno inaugurerà a Fermo e del quale ha spiegato tutta una serie di caratteristiche.

Moncler e le scarpe

La pelletteria no, non ci interessa. Altri brand no, non ci interessano (per ora, almeno). Quello che ci interessa valorizzare sono le nostre collezioni calzaturiere, dice Moncler. Per farlo, portando la scarpa a generare una significativa quota di fatturato, seguirà l’onda del momento, come vi spieghiamo in questo articolo.

La chiarezza sull’esotico

Business of Fashion pubblica un pezzo nel quale cerca di perimetrare la costante polemica animalveg sull’utilizzo da parte delle griffe e non solo delle pelli esotiche. A noi è sembrato molto più opportuno mettere paletti robusti alla discussione, perché la banalità ideologica dell’antagonismo di (per esempio) Peta è risaputa, è studiata alla perfezione per sfiancare, goccia a goccia, chiunque, ma si fa in fretta a smontarla. Sul tema, tra l’altro, durante l’ultima edizione di Lineapelle si è svolto un interessante instant talk. Trovate il link qua sotto.

