Frasers Group mette Hugo Boss nel mirino: valore 3,2 miliardi

Frasers Group, guidato da Mike Ashley, starebbe valutando l’acquisizione di Hugo Boss. Ieri, venerdì 21 maggio 2021, a seguito di questa indiscrezione, le azioni della maison tedesca sono aumentate di quasi il 7% alla Borsa di Francoforte. Boss, del quale Ashley è già socio di minoranza possedendo il 15,2% del capitale, sarebbe stato valutato 3,2 miliardi di euro. Il mese scorso, le stesse azioni hanno raggiunto il picco su base annua dopo la notizia di un report che esplorava possibili acquirenti interessati.

Le manovre di Frasers Group

Fino allo scorso gennaio, Frasers Group deteneva il 10,1% del capitale di Hugo Boss. Poi ha acquistato un pacchetto di azioni e la percentuale si è alzata al 15,2%. “Questo investimento riflette il crescente rapporto del Gruppo Frasers con Hugo Boss e la fiducia nel suo futuro a lungo termine ” aveva dichiarato all’epoca il gruppo britannico che si era definito un “azionista solidale”. Ora, secondo quanto scrive The Telegraph, Mike Ashley, avrebbe cambiato atteggiamento e starebbe riflettendo se rilevare Hugo Boss. Valutazione: oltre 3,2 miliardi di euro. Vera o presunta che sia, l’indiscrezione ha avuto un effetto immediato: il rialzo del titolo della griffe tedesca di quasi il 7% alla Borsa di Francoforte.

Chi se lo compra?

Hugo Boss è da tempo al centro di speculazioni per una possibile cessione. Fu l’autorevole The Times, un mese fa, a pubblicare un report secondo cui la griffe teutonica potrebbe attirare gli interessi dei grandi gruppi del lusso e dei fondi di private equity. Anche in questo caso le azioni di Hugo Boss salirono fino ad arrivare a un valore mai raggiunto nei 12 mesi precedenti. (mv)

