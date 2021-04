E anche Hugo Boss sarebbe su piazza: Ralph & Russo piace in Arabia

Anche Hugo Boss sarebbe su piazza. Il Times scrive di possibili interessi di grandi gruppi del fashion per l’azienda tedesca. La sola indiscrezione, as usual, ha spinto al rialzo le azioni Hugo Boss. Sulla stessa scia, anche il titolo dell’azienda di moda Gerry Weber ha registrato un cospicuo rialzo. Altri rumor vogliono Ralph & Russo, la casa di alta moda britannica entrata in amministrazione il mese scorso, nel mirino di gruppi arabi.

Hugo Boss sarebbe su piazza

Secondo Times, dicevamo, Hugo Boss potrebbe attirare gli interessi di big come LVMH e Kering, nonché di fondi di private equity. Una congettura che trova il suo fondamento nell’investimento del gruppo Fraser. Da quando il rivenditore britannico ha dichiarato di aver incrementato la sua partecipazione in Hugo Boss, le azioni del gruppo tedesco sono aumentate di un terzo. Per l’analista Thomas Hofmann (Landesbank Baden-Württemberg), l’operazione di Fraser in Hugo Boss mostra che l’azienda tedesca è interessante per gli investitori. Ma su Fashion United Hofmann tende ad escludere un’acquisizione di Kering e LVMH. Il limite sarebbe il posizionamento: Hugo Boss si colloca in una fascia più bassa del superlusso francese. Le speculazioni su Hugo Boss hanno attirato l’attenzione degli investitori su Gerry Weber, azienda di moda finita in bancarotta nel 2019 e poi ristrutturata. Le sue azioni hanno avuto un deciso rialzo.

Che si dice di Ralph & Russo

Arabian Business è sicuro: Ralph & Russo diventerà presto di proprietà araba. Il termine ultimo per fare un’offerta sulla maison in amministrazione controllata era il 14 aprile. L’accordo di acquisizione, che dovrebbe essere annunciato a breve, sarà quasi certamente concluso da un acquirente arabo. E la gara sarebbe ristretta ad investitori di Emirati Arabi Uniti e Qatar. (mv)

