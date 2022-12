FT, c’è una sola italiana tra le 25 donne più influenti al mondo

C’è una sola italiana nella classifica delle 25 donne più influenti al mondo nel 2022 stilata dal Financial Times. Il suo nome è Francesca Bellettini, attualmente CEO di Saint Laurent, brand del gruppo francese Kering. Bellettini è nella categoria leader. Le altre due categorie sono creatrici ed eroine. “Fashion’s steady hand – La mano ferma della moda” la definisce il quotidiano britannico.

L’ossessione per l’equilibrio

Per lei (in foto) e per il suo lavoro parlano i numeri. Ha preso YSL nel 2013, quando fatturava 500 milioni di euro. Nel 2015 superava il miliardo. Nel 2022 potrebbe oltrepassare i 3 miliardi e gli analisti credono che i 5 miliardi siano un obiettivo alla portata della griffe. “Se le chiedete qual è il segreto di una leadership esecutiva di successo, vi risponderà che è ossessionata dall’equilibrio: nei mercati globali, tra le categorie o nei rapporti tra abbigliamento maschile e femminile – scrive di lei il Financial Times –. È stata attenta a controllare che l’inventario non fosse sopraffatto dalle tendenze dello streetwear”. FT invita a tenerla d’occhio perché potrebbe “fare una mossa importante in questo anno, il suo decennale”.

Il curriculum della sola italiana nel ranking FT

Francesca Bellettini si è laureata nel 1994 alla Bocconi. Ha avuto esperienze lavorative con Goldman Sachs e poi Deutsche Morgan Grenfell. Nel 1999 entra nel settore della moda, nel gruppo Prada. Poi passa in Helmut Lang come operations manager e quindi approda in Kering nel 2003. Assume ruoli strategici in Gucci, poi da Bottega Veneta fino a quando, nel 2013, viene nominata CEO di Saint Laurent. Oggi è tra le 25 donne più influenti al mondo. (mv)

Leggi anche: