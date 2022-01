Goyard vola, il supplier Algo investe in due nuove pelletterie

Aumenta la domanda, cresce la produzione. La francese Algo annuncia l’imminente avvio dei lavori di costruzione di due nuove pelletterie. L’espansione serve a rispondere alla domanda crescente di borse, bauli da viaggio e accessori che sta ricevendo Goyard, griffe per la quale Algo lavora fin dalla sua fondazione. Entrambi i nuovi stabilimenti sorgeranno a Carcassonne e determineranno la creazione di 700 nuovi posti di lavoro. I lavori dovrebbero iniziare nel 2023.

Algo investe in due nuove pelletterie

Algo sta per trasformare Carcassonne in un centro dell’eccellenza per la produzione di pelletteria. L’azienda nasce nel 2001 su iniziativa dell’imprenditore Alex Signoles. Fin da allora, ricorda lindependant.fr, gestisce la produzione di valigie e accessori di fascia alta per Goyard. Quest’ultimo risale al 1792 ed è considerato “il più antico produttore di bauli parigino”. Dal 1998 è di proprietà di Jean-Michele Signoles, che è originario proprio della cittadina della Linguadoca. In questi anni Goyard ha conosciuto una crescita importante. Algo deve rispondere a una domanda crescente di pelletteria di lusso. Da qui la necessità di nuovi spazi e più dipendenti.

I nuovi siti

Il primo laboratorio sorgerà nella zona artigianale della città. Vi troveranno lavoro 350 persone e nello stabilimento sarà creata anche una scuola di formazione. Il 95% dei dipendenti Algo ha infatti seguito un percorso interno di formazione. Il secondo stabilimento, dedicato alla valigeria in pelle, darà lavoro ad altre 350 persone. Come riporta lindependant.fr, gli investimenti di Algo spingono gli amministratori locali a pensare a un progetto più ampio per creare un ambiente favorevole alla pelletteria nella regione. (art)

Foto da Goyard

