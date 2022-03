Ha 26 anni il nuovo direttore creativo di Salvatore Ferragamo

Maximilian Davis, 26 anni, è il nuovo direttore creativo di Salvatore Ferragamo. Il designer britannico ha lanciato il suo marchio nel 2020 ottenendo fin da subito un grande riscontro a livello internazionale. In carriera vanta collaborazioni con Grace Wales Bonner, Mowalola, Asai e Supriya Lele. Davis assumerà formalmente l’incarico a partire da mercoledì 16 marzo.

Maximilian Davis

Salvatore Ferragamo, dunque, ha scelto. Il suo nuovo direttore creativo sarà Maximilian Davis (a destra nella foto di Lee Whittaker). Nato a Manchester 26 anni fa, Davis ha studiato al London College of Fashion dove ha ottenuto la laurea. Nel 2020 ha lanciato il suo marchio omonimo ottenendo un immediato riconoscimento internazionale. In precedenza, lo stilista inglese ha collaborato con Grace Wales Bonner, Mowalola, Asai e Supriya Lele. E, soprattutto, ha ricevuto un endorsement social da Rihanna che ha indossato di recente una sua creazione (foto a sinistra).

Il commento di Gobbetti

“Sono entusiasta di dare il benvenuto a Maximilian – commenta il CEO di Ferragamo, Marco Gobbetti -. L’unicità e la precisione della sua visione, l’altissimo livello qualitativo ed un’estetica personale e distinta ne fanno uno dei migliori talenti della sua generazione. Il suo lavoro è definito da eleganza, sensualità e costante ricerca della qualità. Grazie alla sua prospettiva moderna, scriverà un nuovo, emozionante capitolo per questa maison”.

Le parole di Davis

Davis, dal canto suo, si è detto “profondamente onorato di entrare a far parte di Ferragamo e grato per l’opportunità di poter contribuire all’evoluzione del patrimonio storico della maison. La dedizione di Ferragamo alla raffinatezza e all’eleganza senza tempo è una grande fonte di ispirazione. Non vedo l’ora di sviluppare la mia visione sulle grandi basi di qualità e d’innovazione dell’artigianalità italiana”.

