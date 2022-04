Hermès blinda Hermès: la proprietà resta in famiglia fino al 2041

Fino al 2041 Hermès (il brand) resterà di Hermès (la famiglia). I componenti di quest’ultima ne possiedono il 54% del capitale attraverso la holding H51. All’Assemblea Annuale svolta a Parigi hanno dichiarato che manterranno questa quota di maggioranza per almeno altri 20 anni. Nel frattempo, la griffe esplora il Metaverso come strumento di comunicazione. Pur restando “artigiani e facciamo oggetti” ha precisato il CEO Axel Dumas.

Hermès blinda Hermès fino al 2041

I membri della famiglia Hermès, fondatrice della maison nel 1837, hanno deciso all’unanimità di non vendere le loro azioni per almeno due decenni. La mossa è strategica e destinata, probabilmente, a respingere eventuali offerte di acquisto. Henri-Louis Bauer, co-presidente esecutivo di Émile Hermès SAS ritiene che questa decisione rappresenti un “forte messaggio” di sostegno al CEO Axel Dumas e al suo Comitato Esecutivo. Vogue Business ricorda che la holding H51 è stata creata nel 2011 per impedire all’azienda di famiglia di essere scalata da LVMH che aveva appena aumentato la sua partecipazione in Hermès.

Intanto, il Metaverso

Mentre la proprietà non si tocca, Hermés studia il Metaverso, cercando di capire se possa essere un driver di crescita. “Siamo sempre curiosi e interessati alle evoluzioni del mondo – dice Dumas -. È interessante vedere questo universo virtuale. Stiamo valutando come queste innovazioni possano essere interessanti per noi e, quindi, possano essere un buon modo di comunicare. Ma siamo soprattutto artigiani e facciamo oggetti“. CPP Luxury riporta, infatti, come Dumas abbia precisato che il Metaverso non sia una priorità in cima alla sua agenda. Il tutto, rivendicando con orgoglio il fatto che l’azienda dedichi “ancora 15 ore alla realizzazione di ogni borsa“. (mv)

