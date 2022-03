Il booster produttivo di Hermès: 2 nuove pelletterie entro il 2026

Nonostante le ripetute dichiarazioni, per certi versi, di senso contrario, Hermès vara un vero e proprio booster produttivo per far fronte alle crescenti richieste delle sue borse. La maison ha annunciato la progettazione di 2 laboratori di pelletteria in Francia, creando 500 posti di lavoro. Uno aprirà nel 2025, l’altro nel 2026. Questi due nuovi progetti si aggiungono agli altri 3 siti in costruzione. Cioè, quelli di Louviers (Eure), a Tournes e Cliron (Ardenne), e a Riom (Puy-de-Dôme), per i quali il reclutamento e la formazione del personale sono in corso.

Il booster produttivo di Hermès

Un mese fa, commentando la diminuzione del 5,4% delle vendite del quarto trimestre 2021 rispetto all’analogo periodo del 2020, il CEO di Hermès Axel Dumas aveva attribuito questo insolito segno negativo ai limiti, autoimposti, di produzione. Il tutto, senza dimostrare preoccupazione o qualsivoglia ansia. Ora, però, la maison sembra correre ai ripari e ai 3 laboratori già in costruzione ne aggiunge altri 2. Totale: 5 nuovi siti produttivi in 5 anni, dal 2022 al 2026. I due nuovi laboratori diventeranno il 23° e 24° della divisione Pelletteria di Hermès: tutti situati in Francia, dove la casa di moda di lusso impiega 4.300 persone.

2 nuove pelletterie entro il 2026

La Maroquinerie de L’Isle-d’Espagnac aprirà nel 2025. E si unirà al polo delle Maroquineries del Sud-Ouest insieme a quelle di Nontron e Montbron e la Ganterie-Maroquinerie di Saint-Junien, presenti in questa regione da oltre 25 anni. Invece, la Maroquinerie de Guyenne, la nuova fabbrica di Loupes, sarà pronta nel 2026. Le maestranze dei due nuovi atelier saranno formate dal personale dei laboratori più vicini. Non solo. L’École Hermès des Savoir-Faire, il centro di formazione della griffe amplierà la sua offerta a Montbron il prossimo settembre e all’interno della Maroquinerie de Guyenne a inizio 2023. (mv)

