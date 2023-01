I dubbi degli analisti sulla conferma di Bizzarri a CEO di Gucci

Perché Pinault ha deciso per la conferma di Bizzarri nel ruolo di CEO di Gucci? Gli occhi sono puntati sul brand ammiraglio di casa Kering. Tutti vogliono sapere quale sarà il prossimo direttore creativo e, quindi, quale direzione prenderà la griffe. Anche il mondo economico-finanziario guarda il marchio della doppia G. E dopo aver approvato il divorzio da Alessandro Michele, vuole conoscere il più in fretta possibile il suo sostituto. “Più lunga è l’attesa per un nuovo direttore creativo di Gucci, peggiori saranno le prospettive per Kering” afferma Luca Solca, analista Bernstein.

Perché Bizzarri…

Secondo gli addetti ai lavori ci sono validi motivi per cui Pinault ha voluto la conferma di Bizzarri (nella foto). Il primo motivo è per rassicurare il mercato e stabilizzare la situazione. Sembra implicito che la pazienza e il tempo concessi a Marco Bizzarri questa volta non saranno tanti. Un secondo motivo è che Bizzarri si è guadagnato sul campo una seconda chance. Kering spera che Bizzarri possa ripetersi ed estrarre dal cilindro il nome migliore per sostituire Alessandro Michele. Lo riporta Ladymax.

Chi al posto di Michele

Kering e Bizzarri sono sotto a proposito del nuovo direttore creativo di Gucci, dicevamo. La pista più accreditata dagli operatori del settore è che Bizzarri peschi di nuovo dal team creativo interno. Chi? Remo Macco, Davide Renne e Marco Maria Lombardi i papabili. Tra i candidati esterni si fa il nome anche di Daniel Roseberry, direttore creativo di Schiaparelli. Una nomina che è diventata ancora più impellente dopo la sfilata di Gucci. Perché? Simon Longland è responsabile dell’abbigliamento maschile e femminile presso i grandi magazzini londinesi Harrods. Parlando con Reuters, l’ha definita una sorta di collezione-colluttorio, per pulirsi la bocca dal passato e prepararsi a quello che verrà.

Il mondo economico pressa

Anche il mondo della finanza preme. HSBC prevede che le entrate di Gucci nel quarto trimestre 2022 diminuiranno del 12,5%. UBS stima che il calo sia di circa l’11%. Ecco che la nomina del nuovo direttore creativo prima arriva e meglio è. (mv)

Foto da Imagoeconomica

