Il divorzio che non t’aspetti: Daniel Lee via da Bottega Veneta

Il divorzio che non t’aspetti. Le strade di Bottega Veneta e Daniel Lee si separano. Lo ha annunciato il gruppo Kering, che possiede la griffe italiana, sottolineando come lo stilista abbia preso tra le mani il timone creativo della maison il 1° luglio 2018. Una sottolineatura che testimonia come, nel giro di 3 anni e mezzo, Lee abbia ridato slancio a Bottega Veneta. Lo ha fatto non solo aprendo nuovi orizzonti di prodotto, ma anche attivando strategie inedite e dirompenti. Per esempio, la cancellazione dell’account Instagram e l’organizzazione di sfilate itineranti tra Londra, Berlino (con critiche annesse) e Detroit appena 15 giorni fa.

Il divorzio che non t’aspetti

L’asettica nota di Kering non si sofferma sulle motivazioni del divorzio. “Una nuova organizzazione creativa per la maison sarà annunciata a breve” è la chiusura del comunicato stampa che riporta anche una dichiarazione di Lee. “Il mio tempo in Bottega Veneta è stato un’esperienza incredibile”. Kering ammette che il 35enne designer britannico “ha portato nuova energia alla maison e ha contribuito notevolmente al nuovo slancio di cui Bottega Veneta gode oggi”.

Il rinnovato slancio di Bottega Veneta

In particolare, Lee ha ridato importanza, rinnovandone l’identità, alla caratteristica lavorazione intrecciata della pelle di Bottega Veneta, ottenendo un solido consenso tra i consumatori. Cosa confermata anche dal CEO di Bottega Veneta, Bartolomeo Rongone. Daniel Lee, dice, “ha fornito al marchio una prospettiva fresca e un nuovo senso di modernità, pur rimanendo rispettoso del patrimonio cinquantennale del marchio”.

Destinazione Burberry?

Il presidente di Kering, François-Henri Pinault, ha ringraziato Lee per una “visione singolare” che “ha reso attuale il patrimonio della maison e l’ha riportato al centro della scena della moda”. Intanto, è già scattato il totostilista non solo per individuare il successore di Lee, ma anche per indovinare dovrà andrà a lavorare. I primi rumors riportati dal quotidiano La Repubblica, lo danno già in direzione di Burberry, per prendere il posto di Riccardo Tisci. (mv)

Nella foto: a destra, Daniel Lee (tratta da Wikipedia), a sinistra, immagine tratta da bottegaveneta.com

