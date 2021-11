Il metaverso sarà virtuale, ma i brand ci investono davvero

La pelle per annunciare la collaborazione tra Gucci e Microsoft Xbox. È un leak della collaborazione tra il brand e la piattaforma del gaming. La foto immortala l’etichetta in pelle di una borsa con monogramma GG. Già, perché il metaverso sarà virtuale, ma le incursioni dei brand sono verissime. Non solo Gucci. Le case di lusso e i marchi sportivi stanno studiando le prossime mosse tra NFT e videogiochi: saranno un importante fattore di business.

Il metaverso sarà virtuale…

Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha definito il metaverso “il prossimo capitolo di internet. Invece di visualizzare i contenuti, ci sei dentro”. Per Serena Tabacchi, co-founder del Museum of contemporary digital art, “il metaverso sarà il nuovo social media e un nuovo modo di interfacciarsi al mondo”. L’analista di Bernstein Luca Solca lo declina alle case di moda: “Il passo successivo è creare prodotti virtuali da godere in questi nuovi mondi paralleli. I marchi leader lo stanno già facendo”.

Gli investimenti

E lo stanno facendo da tempo. Ora è il caso di Gucci che, per celebrarne il ventesimo anniversario, collaborerà con Xbox. Prima sono arrivati gli indizi via social, poi la conferma con la foto dell’etichetta in pelle (fonte Hypebeast). I dettagli della collaborazione non sono noti. Sarebbe la seconda presenza di Gucci nel gaming, dopo quella sulla piattaforma Roblox. Anche Rihanna (nella foto a destra, d’archivio) entra nei videogiochi con il suo brand Savage x Fenty. Come precisa MF Fashion, il marchio diventa partner ufficiale di Riot games, azienda ideatrice di League of Legends.

Swoosh digitale

Nike ha varato una precisa strategia per il suo business nel mondo virtuale. E potrebbe fare da apripista nel settore moda. Secondo The Fashion Law, il colosso sportivo ha presentato domanda all’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti per registrare anche in ambito virtuale i suoi marchi. Quali? Nike, Just Do It, Jordan e Air Jordan, nonché il suo iconico logo swoosh, il logo della silhouette Jordan e la combinazione stilizzata del suo nome e dello swoosh. Vuol dire che Nike offrirà online calzature virtuali, abbigliamento ed altro. Sarà la mossa obbligata per tutti gli altri marchi di moda? (mv)

