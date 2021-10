Attenti alla cryptofashion: D&G vende 9 NFT e incassa 5,7 milioni

Dolce & Gabbana incassa 5,7 milioni di dollari dalla sua prima asta di oggetti da collezione NFT (Non Fungible Token). Alcuni li ha acquistati Flamingo DAO, organizzazione che mira a riunire i membri interessati a supportare il crescente ecosistema della moda digitale. In altre parole: la cryptofashion. La proposta di Dolce & Gabbana comprendeva 9 oggetti digitali: due abiti femminili, un completo maschile, tre giacche e tre corone. Alcuni di essi erano abbinati a benefit “fisici”. Per esempio: un capo, un gioiello o la possibilità di assistere di persona a uno show della griffe.

Attenti alla cryptofashion

Tramite UNXD, marketplace specializzato costruito sulla rete Ethereum D&G ha messo all’asta (dal 28 al 30 settembre) alcuni NFT della Collezione Genesi disegnata da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Come precisa MF Fashion, il primo concept si intitolava Dress from a Dream ed era ispirato al background artistico e alla tradizione di Venezia. Il risultato è stato a dir poco esplosivo (o, per certi versi, inquietante): i 9 NFT hanno fruttato 5,7 milioni di dollari. Ma chi li ha spesi?

I compratori

Due collezionisti si sono assicurati 3 pezzi ciascuno. Uno, come dicevamo, è Flamingo Dao, divisione del collettivo Red Dao specializzata in investimenti nella cryptofashion. “La tendenza digitale sulla blockchain è un’enorme alternativa in aumento all’interno dell’ecosistema” ha detto a Cmnnews Megan Kaspar, membro di Red DAO. Un altro acquirente è Pranksy, noto per essere uno dei più attivi collezionisti di NFT. (mv)

Immagini tratte da unxd.com

