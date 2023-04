Hermès aumenta la produzione. Kering vuole ridurla per diventare sostenibile. Venerdì scorso (7 aprile 2023), Hermès ha inaugurato un nuovo sito produttivo a Louviers. È il ventunesimo di proprietà. Altre due aperture sono previste per questa primavera, a Tournes (maggio) e a Saint-Junien (giugno). Altre 3 sono in costruzione e apriranno nei prossimi tre anni….

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI