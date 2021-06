La cultura della pelle, del lusso e 3 video da non perdere

Tre video che esaltano la cultura della pelle. La passione per un materiale “vivo” che viene trattato con cura e delicatezza per essere protagonista del lusso. Un materiale che va scoperto, toccato, studiato, sfidato. Cosa che accade da sempre: dalle sue antichissime origini fino alle più moderne tecniche di concia. Le quali, però, non dimenticano mai l’intrinseca dimensione artigianale che contribuiscono valorizzare. In questo caso, però, più delle parole, fanno le immagini.

La cultura della pelle

Le scarpe di Clergerie

Il video illustra le varie fasi di produzione necessarie per realizzare un paio di scarpe Clergerie. Dai primi schizzi creativi fino agli ultimi dettagli. Un tour all’interno del laboratorio che diventa palcoscenico della passione dei suoi artigiani.

Le riparazioni di Hermès

“Il lusso è ciò che può essere riparato” diceva Robert Dumas, presidente di Hermès dal 1951 al 1978. Il docufilm mostra come il laboratorio della griffe di Hong Kong ripara le borse ma anche le sensazioni di un artigiano proveniente dalla Cambogia che ha avuto la sua famiglia sterminata dalla guerra.

L’Università di Northampton

L’Institute of Creative Leather Technology (ICLT) dell’Università di Northampton, nel Regno Unito, è famoso in tutto il mondo per i suoi insegnamenti e il suo impegno nel settore della pelle. Qui escono i futuri tecnici del settore della pelle. Questo video descrive le strutture dell’ICLT al cui interno c’è anche una conceria sperimentale.

