La moda Uomo, gli accessori, il virtuale: tutte le novità di Dior

Un’asta. Una nuova linea di accessori uomo. Una collaborazione. Il potenziamento delle lenti Snapchat anche per le borse. E una mostra. Di quanti brand stiamo parlando? Uno solo: sono tutte le novità di Dior. La griffe francese si conferma attivissima in quanto a iniziative. Non a caso è sempre ai primi posti nelle classifiche di gradimento, come quella Launchemtrics per impatto mediatico (ottobre-dicembre 2020) o quella Lyst Index dei marchi più richiesti nei primi tre mesi del 2021.

L’asta

Il 7 giugno, a partire dalle 14, la casa parigina Cornette de Saint Cyr mette all’asta online 500 creazioni firmate da John Galliano (dal 1996 al 2011 direttore creativo della masion). Tra i capi spiccano un cappotto in pitone rosso doppiopetto, una borsa Saddle con ricamo a farfalle, una borsa Lady Dior customizzata con ricami e paillettes, fino alle maxi cinture con fibbie-logo.

Tutte le novità di Dior

Dior sta lanciando una serie di accessori da uomo rivisitati in tonalità vivaci nella capsule Dior World Tour. Secondo quanto riporta WWD, la linea comprende sneakers B27 in edizione limitata con una custodia in pelle, venduta separatamente a 2.400 euro, così come un marsupio Saddle, cinture e altro. Tra le novità si segnala anche la terza collaborazione tra la griffe e 24Bottles, all’interno della Dior Beachwear Capsule. Portabottiglia e tracolla sono in pelle granulata.

Lenti Snapchat

La stessa griffe ha ampliato la gamma di prodotti che si possono indossare virtualmente con le lenti AR di Snapchat. Finora erano disponibili solo per le sneaker B27 (oltre 1,5 milioni di prove virtuali registrate). Dopo la presentazione in programma a Parigi dal 16 al 19 giugno, gli utenti potranno provare anche la borsa Saddle belt nei cinque colori della linea. Infine la mostra. Dopo Parigi, Londra e Shanghai, la retrospettiva “Christian Dior: Designer of Dreams” approderà dal 10 settembre 2021 al 20 febbraio 2022 al Brooklyn Museum di New York. Come sottolinea Fashion Network, saranno in esposizione oltre 200 capi di haute couture, oltre a accessori, bozzetti, foto e video d’archivio. (mv)

