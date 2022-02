Le scarpe (specie Versace) trainano il trimestre di Capri Holdings

La divisione calzature (soprattutto per il marchio Versace) è protagonista del buon terzo trimestre di Capri Holdings. Il gruppo nel periodo terminato il 25 dicembre segna ricavi in aumento del 24% (1,6 miliardi di dollari). I risultati sono migliori del previsto per tutte e tre le case di lusso: Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. Ottime prestazioni e aumenti a doppia cifra per la categoria calzatura in tutti e tre i marchi.

Il trimestre di Capri Holdings

Capri Holdings ha superato brillantemente le difficoltà della supply chain, che hanno comunque limitato lo slancio di Michael Kors. Il fatturato di 1,6 miliardi di dollari nel periodo ottobre-dicembre ha superato le stime degli analisti ferme a 1,47 miliardi di dollari, secondo i dati IBES di Refinitiv citati da Footwear News. L’utile netto è stato di 322 milioni di dollari, rispetto ai 179 milioni nello stesso trimestre del 2020. E il mercato ha premiato i risultati con un rialzo delle azioni. Capri Holdings ha anche alzato le sue previsioni per l’intero anno: da 5,4 a 5,56 miliardi di dollari per il 2022.

Specie Versace

Le entrate di Versace sono aumentate del 29% (251 milioni di dollari). Grazie soprattutto alle calzature da donna, in crescita con una percentuale a due cifre. Le sneaker Trigreca e La Greca si sono rivelate un successo. Bene anche le sneaker da uomo Greca labyrinth e Greca chunky. “I risultati di Versace hanno rafforzato la nostra fiducia nella nostra capacità di far crescere il marchio fino ad almeno 2 miliardi di dollari di entrate”, ha osservato il CEO di Capri Holdings John D. Idol.

Jimmy Choo e Michael Kors

Per Jimmy Choo i ricavi sono aumentati del 47% (a 178 milioni di dollari nel trimestre). Le vendite di calzature sono aumentate a doppia cifra, trainate da una ripresa dei modelli eleganti. Ma anche le vendite di sneaker sono cresciute, in particolare il modello Memphis. Obiettivo di Capri è portare le entrate del marchio a fino a 1 miliardo di dollari, ha affermato Idol. Per Michael Kors, il fatturato è cresciuto del 20% a 1,18 miliardi di dollari, penalizzato dalla carenza di prodotti disponibili nei negozi. Il brand ha visto ottime prestazioni della categoria calzature, in particolari stivali e stivaletti (mv)

