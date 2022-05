Lo stilista, la pelle, il primato: le 3 conferme di Vuitton

Le 3 conferme di Louis Vuitton. La prima: il CEO Michael Burke conferma Nicolas Ghesquière alla direzione creativa della divisione femminile. La seconda: la sfilata Cruise 2023, andata in scena vicino a San Diego, negli Stati Uniti (nelle foto), ha confermato la centralità della pelle per la griffe. La terza: la maison rimane ai vertici della classifica dei marchi francesi redatta da Brand Finance. Con una valutzione di 20,20 miliardi di euro si è posizionato al primo posto.

Le 3 conferme di Louis Vuitton

La sfilata Cruise 2023 si è svolta al Salk Institute for Biological Studies di La Jolla, in California. Per Louis Vuitton ha rappresentato la miglior occasione possibile per sgombrare ogni dubbio sul rinnovo dell’incarico a Ghesquière in scadenza il prossimo anno. Michael Burke, infatti, non solo ha respinto queste voci ma ha annunciato il rinnovo del contratto. Ghesquière è subentrato a Marc Jacobs nel 2013. Ancora nessuna novità, invece, per la divisione maschile, per la quale si attende la nomina del successore di Virgil Abloh.

Un’audace esposizione

“La Cruise 2023 è stata un’audace esposizione di leather goods e di calzature di ispirazione atletica”. L’ha definita così Vogue Business che ha rilevato come, dai look apparsi in passerella, è facile intuire come le scarpe siano particolarmente importanti per Vuitton, oltre alle immancabili borse. Sneaker in stile running e stivali alti fino al ginocchio, realizzati in diversi materiali (pelle nera con grandi fori, strisce di cordoncino di pelle e paillettes) che, probabilmente, non sono destinati al commercio, quanto al mondo del collezionismo.

Il primato francese

Con una valutazione di 20,20 miliardi di euro, Louis Vuitton si aggiudica il titolo di marchio francese più apprezzato secondo la classifica annuale stilata da Brand Finance France 2022. Come segnala Fashion Network, è la prima volta che accade. La griffe ammiraglia di LVMH ha registrato un aumento del 59,7% della sua valutazione rispetto al 2021. “Louis Vuitton continua a migliorare l’esperienza del cliente ispirando le sue comunità. L’aumento delle vendite, in particolare negli Stati Uniti, illustra il potere dell’influenza e della rilevanza del marchio sulla moda e sul lusso”, spiega Brand Finance. (mv)

