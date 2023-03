Lusso chiama lusso: i portagioie di classe vogliono pelle italiana

La bellezza è preziosa e va custodita, ad esempio in un portagioie di classe in pelle made in Italy. A dirlo e attuarlo è un gioielliere londinese, Lamar Berko (29 anni), dalle origini familiari che affondano tra Ghana e Jamaica e con tanta voglia di essere protagonista nel mercato del lusso. Berko ha iniziato a 19 anni vendendo orologi, è diventato un private jeweler e oggi ha un suo business, LB Jewellers, per la ricerca e creazione del gioiello e dell’orologio perfetto. Tra i suoi clienti – rivela Forbes – si annoverano David Beckham, l’ex pugile professionista Floyd Mayweather, il cantautore nigeriano Wizkid e il rapper anglo-giamaicano Stefflon Don.

I portagioie di classe

“I portagioie sono un oggetto d’arte applicata che ha quasi la stessa età della civiltà umana – osserva Berko, ricordando come dalle tombe degli Egiziani e dalle golette naufragate in mare, sono sempre emersi portagioie –. Da secoli le scatole per gioielli hanno permesso ai collezionisti di conservare ed esporre in sicurezza creazioni preziose. E sono diventati oggetti da collezione e cimeli essi stessi”.

Oggetti di valore

Berko ha disegnato due portagioie in pelle nera di altissima qualità. Il primo modello è rettangolare, dedicato ai gioielli con scompartimenti interni. Il secondo è conico, destinato ad accogliere orologi. Per la manifattura Berko ha scelto una produzione artigianale. L’accostamento cromatico con la pelle arancione scamosciata rende questi oggetti ancora più preziosi. Anche i cinturini degli orologi sono in pelle made in Italy. Non sono prodotti realizzati in serie, ma destinato ad una clientela attenta al bespoke, in un’ottica di estensione di marchio molto lungimirante. (aa)

Foto dal web

Leggi anche: