LVMH apre Nona Source, il re-sourcing B2B dei suoi deadstock

Risulta già sold out su Nona Source una pelle rettile di provenienza italiana. L’articolo fa parte degli oltre 1.000 metri quadrati di pelle (quasi conciati da aziende italiane) offerti sulla nuova piattaforma, aperta a tutti, che vende materiali in stock delle griffe della galassia LVMH. Proviamo a capire di più di questo progetto.

Nona Source

Nona Source è una piattaforma B2B di rivendita online per il “re-sourcing” di materiali. È aperta a tutti i marchi, inclusi i designer indipendenti. È stata lanciata lunedì 26 aprile da LVMH con 500 tessuti diversi (per un totale di 100.000 metri) e 1.000 metri quadrati di pellame, tutti provenienti, per ora, dai magazzini di un’unica griffe (non menzionata) di LVMH. I prezzi sono inferiori del 60-70% rispetto a quelli lordi originari.

Com’è nata

È stata creata da Marie Falguera, Romain Brabo e Anne Prieur du Perray ed è una startup emersa dal programma DARE di LVMH per accelerare soluzioni innovative. L’idea è partita da Romain Brabo, ex acquirente di materiali per Givenchy, che a Vogue Business racconta: “Andavo nei magazzini e vedevo la moltiplicazione delle deadstock. Allora ho pensato che, da un lato, ci sono giovani designer che cercano materiali per le loro collezioni. Dall’altro, ci sono le griffe che immagazzinano materiali di cui non hanno bisogno. Come creare un collegamento tra di loro?”

Come funziona?

Il concetto è semplice. “Acquistiamo deadstock dalle maison – spiega Marie Falguera –: li rimettiamo in vendita a prezzi competitivi dopo averle valutati”. I materiali rivenduti non hanno un logo. Le pagine dei prodotti della piattaforma forniscono ogni tipo di informazione. Per esempio, origine (compreso il nome del fornitore originario), larghezze, peso e composizione. I clienti possono effettuare ricerche per prezzo o quantità.

Dove si trova?

Il magazzino Nona Source si trova vicino a Tours, in Francia, e da qui partono le merci destinate solo ai clienti europei e del Regno Unito. Non sono disponibili campioni. Tuttavia, il progetto prevede la realizzazione di uno showroom presso l’incubatore La Caserne a Parigi. (mv)

