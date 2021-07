LVMH compra il 60% di Off-White e dà carta bianca a Virgil Abloh

LVMH investe su Virgil Abloh. E gli dà carta bianca per esplorare nuove idee oltre la moda. Un accordo innovativo che prevede l’acquisto da parte del colosso francese del 60% del capitale di Off-White. Abloh, fondatore del brand e direttore creativo del menswear di Louis Vuitton e, resterà al 40%. La holding italiana New Guards Group rimarrà come licenziatario del brand.

LVMH investe su Virgil Abloh

Il nuovo accordo è un attestato di stima e di fiducia di LVMH nei confronti di Virgil Abloh (al centro, nella foto Shutterstock / 2019) al punto che il creativo avrà la possibilità di lanciare marchi e siglare partnership con tutti i marchi della galassia LVMH. Attenzione: quando si scrive tutti, si intende non solo quelli della divisione moda. Per esempio: “Ci sono aree all’interno del business wine – dice Abloh a WWD – che sono attraenti per me. Aree all’interno dell’hospitality, dei gioielli, ma anche piccole nicchie all’interno del segmento della moda. I miei occhi sono sempre stati aperti al modo in cui moda, arte e cultura possono fondersi. C’è un’opportunità per far crescere nuovi segmenti e radicarmi all’interno del gruppo LVMH”.

L’accordo

L’accordo prevede che LVMH aumenterà la sua partecipazione in Off-White LLC, proprietaria del marchio fondato da Abloh, portandola al 60%. Lo stilista conserverà il 40% e continuerà ad essere direttore creativo del marchio. I termini finanziari dell’accordo non sono stati rivelati. Sempre a WWD, Michael Burke, presidente e CEO di Louis Vuitton, ha evidenziato che l’accordo segna un nuovo tipo di relazione tra un direttore creativo e un conglomerato come LVMH. Il manager ha specificato che la nuova “venture” sarà lanciata quando la cessione delle quote di Off-White avrà completato l’iter burocratico. In altre parole, circa 60 giorni. Ma è stato evasivo nello specificare ulteriori dettagli. (mv)

Nella foto, a destre e a sinistra, immagini tratte da off—white.com

