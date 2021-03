LVMH e Kering cercano in Italia 77 addetti in posizioni operative

Nonostante la pandemia e il difficile contesto economico, LVMH e Kering continuano a cercare figure da inserire in organico. Da posizioni manageriali, fino a impieghi nel settore retail ma anche nelle “operations”, ovvero nella fase produttiva. E in quest’ultimo caso sono più numerose le opportunità di lavoro in Toscana, ma non mancano nelle altre regioni italiane. Diamo un’occhiata alle offerte di lavoro dei due giganti del lusso.

LVMH e Kering

In conceria e non solo

Sono 68 le posizioni aperte in Kering nell’ambito delle industrial operations e supply chain in Italia. Tra queste anche un selezionatore di pelli pregiate alla conceria Caravel. Saint Laurent ha 7 posizioni aperte che riguardano pellami e pelletteria. Un assistente controllo qualità calzature viene cercato da Alexander McQueen. Uno stagista produzione pelletteria e un altro per l’area tecnica da Balenciaga. Quest’ultima griffe cerca un supervisore delle linee di produzione della pelletteria e un coordinatore della pianificazione produzione calzature.

Da Bottega Veneta a Gucci

Bottega Veneta, tra le altre posizioni aperte, cerca un modellista di borse, un addetto alla produzione di guardoli in pelle, un altro che si occuperà della carteggiatura, spazzolatura, stuccatura e tintura del colore a costa su articoli di pelletteria. Sono 23 le posizioni aperte in Gucci, tra cui un addetto ai consumi dei materiali da taglio per le calzature, uno che si occuperà del colore nella divisione pelletteria, fino ad un tecnico per la giunteria di calzature.

Mestieri d’Eccellenza e dintorni

Partiamo dalla partnership tra l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH e il Politecnico Calzaturiero di Vigonza (Padova). In questa cornice si selezioneranno i partecipanti alla classe IME nel settore della calzatura per l’edizione 2021. Da maggio il politecnico accoglierà 6 persone in cerca di occupazione che vorranno intraprendere la professione di Addetto alla produzione di calzature di alta qualità. I giovani svolgeranno uno stage all’interno di una delle maison partner: Christian Dior, Rossimoda e Louis Vuitton. Altre posizioni aperte nell’ambito della produzione/acquisti riguardano Loro Piana (che cerca due stagisti) e Celine, in cerca di un manager per gli acquisiti di materiale grezzo come tessuti e pellami. (mv)

Foto da Gucci

Leggi anche: