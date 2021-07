LVMH Italia ha una nuova sede (a Milano, nel quartiere di Prada)

LVMH Italia ha siglato con la società immobiliare Covivio l’accordo di pre-letting (cioè di pre-affitto) per la nuova sede milanese. Da inizio 2022 (e per 10 anni) i 170 dipendenti della multinazionale del lusso si accomoderanno presso il building D del business district Symbiosis. A loro disposizione avranno 4.000 metri quadri di uffici su due piani. La nuova sede di LVMH Italia, rivendica Covivio, si trova “nell’immediata prossimità della Fondazione Prada e dello scalo di Porta Romana”. Vale a dire l’area dove la stessa Prada è coinvolta nella realizzazione del Villaggio Olimpico in vista di Milano Cortina 2026.

Il progetto edilizio

Il business district Symbiosis (nella foto, il rendering del building D) è un complesso di 18.000 metri quadri disegnato dall’architetto Antonio Citterio Patricia Viel. “Siamo molto orgogliosi che una grande azienda come LVMH abbia scelto Symbiosis – è il commento affidato a una nota di Alexei Dal Pastro, CEO di Covivio Italia –, che rafforza così il suo status di business district strategico per l’intera Milano. Covivio continua a migliorare la qualità delle proprie realizzazioni, prestando particolare attenzione allo sviluppo sostenibile e alla flessibilità. Il tutto per supportare le aziende che raccolgono la sfida di ridefinire l’esperienza lavorativa dei propri team”.

