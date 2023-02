Marni riprende il discorso a Tokyo dopo tre anni di pandemia

“Dopo tre anni di pandemia, in cui tutti abbiamo parlato dei cambiamenti che volevamo nel sistema, o del rallentamento, siamo tornati al punto di partenza. Siamo di nuovo divorati dalla brutalità dell’algoritmo”. Pensieri e parole di Francesco Risso, direttore creativo di Marni, griffe in orbita OTB. Il marchio ha scelto Tokyo e il Giappone per svelare la sua collezione autunno inverno 2023-2024, uomo e donna. Una collezione massimalista e colorata, piena di quadri e pois, con alcuni leather total look in rosso e in nero.

Dopo tre anni di pandemia

“Qui in Giappone ho trovato un profondo senso di pazienza, di quiete, di rispetto. Qualcosa che in Occidente credo stiamo perdendo” dice Risso a Vogue indossando un sottile cappotto in pelle di capra. Risso ha poi sottolineato come dopo tre anni di pandemia e i relativi fieri propositi di rallentare i ritmi, tutto è tornato come prima.

L’importanza del Giappone

Marni ha scelto Tokyo perché il Giappone è storicamente uno dei suoi mercati più importanti. Qui genera quasi un quarto delle vendite e dove ha oggi 28 punti vendita, inclusi due negozi propri, 23 shop-in-shop e tre store. E a WWD il CEO Barbara Calò ha affermato che nel 2022 le vendite in Giappone sono cresciute del 30%. OTB non dichiara i ricavi per marchio, ma le fonti di mercato stimano il fatturato di Marni del 2021 ad oltre 220 milioni di euro. E nel 2022 la crescita è stata del 31% per arrivare a quasi 290 milioni.

Risso per Rosso

Calò ha attribuito la crescita globale del marchio a una forte performance in tutte le categorie. “Non c’è da temere che ci affidiamo a un’unica borsa”, ha commentato Risso con un sorriso. Di lui Renzo Rosso dice a MF Fashion che: “Da quando è arrivato ha svecchiato Marni, ha portato a bordo tanti giovani. Il business ne ha risentito per i primi tre anni, ma adesso sta partendo”. (mv)

Foto dai social

Leggi anche: