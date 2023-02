Michael Kors, Diesel e tanti altri: il cambio del CEO va di moda

L’arrivo di Pelagia Kolotouros come direttrice creativa di Lacoste è l’ultimo di una serie di movimenti che ha investito il settore della moda. A partire, ovviamente, dall’arrivo di Sabato De Sarno da Gucci, tra i brand coinvolti nel valzer delle poltrone troviamo Michael Kors, Diesel, The Real Real, P448, Fabiana Filippi e Del Toro. Tutti hanno cambiato il proprio CEO in segno di rinnovate ambizioni.

Da Lacoste a Diesel

Dopo la partenza di Louise Trotter all’inizio dell’anno, al termine di una collaborazione durata 4 anni, Lacoste ha nominato l’ex Adidas Pelagia Kolotouros con il ruolo di creative design director. Tra i movimenti dei CEO è il più recente, mentre altri hanno fatto più rumore. Per esempio, quello di Eraldo Poletto (a destra nella foto Imagoeconomica) in uscita da Diesel. Un addio che fa notizia perché era stato nominato solo sei mesi fa. Il manager “ha deciso per motivi di natura personale di tornare negli Stati Uniti, dove risiede da diversi anni con la sua famiglia”, precisa l’azienda che fa capo a OTB Group. Diesel precisa però che Poletto continuerà a collaborare con il marchio.

Michael Kors e tanti altri

Michael Kors ha richiamato Cedric Wilmotte (a sinistra nella foto) che entrerà in carica come CEO il prossimo 3 aprile. Il manager ha giù trascorso 13 anni in Kors, prima di passare un anno fa da Versace, altro marchio posseduto da Capri Holdings, per dirigerlo fine allo scorso settembre. In Italia, invece, il marchio umbro Fabiana Filippi ha nominato CEO Aldo Gotti. Ex Prada, Gotti è stato general manager del gruppo Modes.

I marchi di calzature (e non solo)

Due marchi di calzature hanno nominato nuovi amministratori delegati. Il primo è P448, che realizza le sue scarpe in Italia e ha incaricato Alison Bergen. Mentre Del Toro, anch’esso conosciuto per il peculiare made in Italy delle sue collezioni, ha ingaggiato Chad Kramer. Per concludere, a partire dal 6 febbraio, il nuovo CEO di The RealReal è John E. Koryl. Avrà il compito di sostituire Julie Wainwright, fondatrice e deus ex machina di The RealReal, uscita dalla sua “creatura” quasi 8 mesi fa. (mv)

