Milano, anche Moncler potrebbe trasferirsi nel quartiere di Prada

Dopo LVMH Italia, anche Moncler potrebbe investire nel “quartiere milanese” di Prada. Secondo le indiscrezioni, Moncler potrebbe firmare un contratto di pre-letting (pre-affitto) con Covivio per oltre 30.000 metri quadrati nel complesso di Symbiosis. Lo stesso business district scelto da LVMH Italia per la nuova sede. Il complesso sorge nei pressi della Fondazione Prada e dello scalo di Porta Romana, dove Prada è coinvolta nel progetto per il villaggio Olimpico.

LVMH ha già firmato

LVMH ha appena siglato un accordo per 4.000 metri quadrati di uffici su due piani. Un’inezia, al confronto degli oltre 30.000 sui quali Moncler avrebbe puntato gli occhi. A rivelare l’interesse del gruppo guidato da Remo Ruffini è Il Sole 24 Ore. Un nuovo arrivo che incoronerebbe l’area come nuovo polo del fashion e del lusso a Milano. La zona in questione si trova vicina a Fondazione Prada, dicevamo. La griffe diretta da Patrizio Bertelli e Miuccia Prada ha investito per la riqualificazione dell’altrettanto vicino ex scalo ferroviario di Porta Romana. Diventerà la casa degli atleti che parteciperanno alle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Anche Moncler potrebbe farci un pensiero

Il masterplan dell’area (in foto, un rendering) sarebbe sulla scrivania di molte aziende e potenziali investitori. Tra loro, anche numerose case di moda. Dopo l’arrivo certo di LVMH e quello ancora presunto di Moncler, non è escluso che potrebbero arrivare altre griffe del settore. (mv)

