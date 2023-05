Moncler, trimestrale da +23% e un ex Gucci a capo di Stone Island

Moncler registra una trimestrale al +23% e sceglie un ex Gucci per Stone Island. Dopo 15 anni nel brand dalla doppia G, Robert Triefus è il nuovo CEO di Sportswear Company, l’azienda che sviluppa, produce e distribuisce il marchio Stone Island. Triefus entrerà in carica il primo giugno e riferirà al cda presieduto dal direttore creativo Carlo Rivetti. All’ex Gucci il compito di progettare la nuova fase di crescita del marchio. Che ha ridotto la distribuzione all’ingrosso, aperto più negozi e diversificato la propria offerta di prodotti con un investimento nelle calzature. Nelle scarpe punta anche la controllante Moncler.

L’ex Gucci Triefus per Stone Island

Il gruppo Moncler ha completato l’acquisizione di Stone Island nel febbraio 2021. Da allora ha avviato la trasformazione del business, ancora da completare. “Nella prima fase l’azienda ha preso il controllo diretto dei suoi mercati più importanti, sviluppando una forte cultura del direct-to-consumer – ha dichiarato in una nota Remo Ruffini, CEO del gruppo Moncler –. Robert sarà ora determinante nel guidare lo sviluppo strategico e la risonanza del marchio”.

Il marchio Moncler va veloce

Il primo trimestre del gruppo Moncler è stato superiore alle aspettative. Soprattutto per il marchio ammiraglio. Complessivamente, i ricavi del gruppo sono cresciuti del 23% a cambi costanti a 726,4 milioni di euro. Secondo il consensus fornito dalla società, gli analisti si aspettavano entrate per 689 milioni. Il brand Moncler ha incassato 604,8 milioni (+28%), rispetto ai 565 previsti dagli analisti. Stone Island ha prodotto 121,6 milioni di ricavi (+5%), contro i 124 milioni attesi dal consensus. (mv)

