Nel 2020 OTB fa -14% e schiva i colpi peggiori della crisi

OTB schiva i colpi peggiori della crisi. Il gruppo veneto, proprietario tra gli altri dei marchi Diesel, Maison Margiela e Marni, chiude l’esercizio 2020 con un fatturato di 1,3 miliardi di euro. Una contrazione tutto sommato contenuta (-14%) a cui hanno contribuito le vendite del canale online, in crescita rispetto al passato.

I colpi peggiori della crisi

Dopo una crescita del 6,5% nel 2019, il giro d’affari consolidato di OTB registra il -14% su base annua. I ricavi si attestano a 1,317 miliardi di euro, per un fatturato netto di 1,238 miliardi di euro. L’azienda spiega che, per fronteggiare la crisi da Coronavirus, ha messo in atto “azioni tempestive di risposta all’emergenza”. In più, ha realizzato “interventi strutturali e progetti chiave che – spiegano – da un lato hanno minimizzato gli impatti della pandemia sul fatturato, dall’altro hanno rafforzato i parametri fondamentali del gruppo”.

L’e-commerce funziona

A livello di gruppo, l’online ha visto una crescita di oltre il 26% nei canali diretti. Il risultato più importante lo ha registrato Diesel che, anche grazie al lancio di MOON, la nuova piattaforma omni-channel, ha visto l’ecommerce diretto attestarsi al 13,3% del volume d’affari complessivo, contro il 7,9% dell’anno precedente. Il peso del canale online, considerando anche le vendite indirette, rappresenta ormai più del 24% del business totale del brand. Spicca poi anche Maison Margiela che registra un incremento del fatturato del 20% con crescite in tutte le geografie e in tutti i canali. (art)

