La conferma di Renzo Rosso: “Sì, stiamo trattando per Jil Sander”

L’aveva lanciato WWD, più come una possibilità che come una certezza. Ora, la conferma arriva dalla voce del diretto interessato, Renzo Rosso. Il patron del gruppo OTB, infatti, ha confermato all’Economia del Corriere della Sera, che, davvero, ha intenzione di acquisire Jil Sander.

La conferma

Dice Renzo Rosso al quotidiano di via Solferino: “Stiamo trattando e facendo la due diligence. Jil Sander è un marchio che mi affascina tantissimo, che è rimasto integro e con il quale abbiamo tanto in comune. Speriamo”.

La prima indiscrezione

La prima indiscrezione era stata battuta da WWD a inizio dicembre 2020. Alla testata USA, OTB non confermò il rumor, ma espresse la volontà di espandersi attraverso acquisizioni. “È vero che stiamo valutando diverse opportunità e aziende attualmente sul mercato. Vogliamo aumentare la nostra massa critica”. Secondo WWD, inoltre, Onward Holdings (proprietario di Jil Sander dal 2008) avrebbe scelto Nomura come consulente per trattare in via esclusiva con OTB.

Il gruppo OTB

OTB (Only The Brave) comprende i marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf e ha una partecipazione di minoranza in Amiri. Inoltre, possiede le società di produzione Staff International e Brave Kids. Jil Sander nasce in Germania nel 1968 per volontà dell’omonima stilista ed è stato sotto il controllo di Prada dal 1999 al 2006. Oggi i direttori creativi sono Luke e Lucie Meier.

