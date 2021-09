Nel lusso che perde 7 mld, Dior sprinta, LV cede, Gucci frena

Dior sprinta, Gucci frena, LV cede e il lusso, in generale, rallenta. Secondo il rapporto Brand Finance Luxury & Premium 50 2021, il valore complessivo dei primi 50 marchi di lusso e premium nel 2020 è diminuito di oltre 7 miliardi di dollari. Vale a dire che, a causa della pandemia, ha perso il 3%. Guardando il ranking (nella foto), Porsche è in pole position. Ferrari accelera come la più forte del settore con un rating di forza AAA+ d’élite.

Dior sprinta

Brand Finance ci offre la sua definizione di marchi di lusso, cioè quelli “noti per l’alta qualità, ma non ampiamente considerati o acquistati a causa del prezzo”. I brand di moda rappresentano il 62% del valore complessivo della graduatoria. Tra questi brilla la stella di Dior (+13,9%). Bene anche Celine, che è il marchio che ha fatto registrare la crescita più alta: +118% rispetto al valore della precedente classifica. Viceversa, Coach è il marchio che ha perso più valore nel 2020: -31%.

I brand

Porsche è di gran lunga il marchio di maggior valore (34,3 miliardi di dollari). Vale più del doppio del secondo classificato, Gucci, il cui valore è sceso del 12% a 15,6 miliardi di dollari. Al terzo posto Louis Vuitton (-9,8%), che precede Chanel (-3,4%). Al sesto posto troviamo Hermès (-2,1%). Per l’Italia, bene Dolce&Gabbana e Valentino. Il primo marchio tricolore in graduatoria è Prada, che però perde tre posizioni e si ritrova diciottesimo.

Valore e forza

Oltre a misurare il valore complessivo del marchio, Brand Finance valuta anche la forza relativa in base a fattori quali investimenti di marketing, familiarità del cliente, soddisfazione del personale e reputazione aziendale. Secondo questi criteri, Ferrari (+2,1% a 9,2 miliardi di dollari) è il marchio di lusso e premium più forte al mondo. (mv)

Leggi anche: