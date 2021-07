Nel semestre di Ferragamo (+44,1%) il dilemma delle sneaker

Rispetto ai suoi competitor, Ferragamo non ha spinto sulle sneaker. Il brand italiano, osservano gli analisti di Retviews, presenta prezzi più accessibili (soprattutto per gli accessori) ed è questa, potenzialmente, la leva per attirare la clientela più giovane. Al di là delle strategie, a cui penserà il nuovo CEO Marco Gobbetti dall’inizio del nuovo anno, il semestre di Ferragamo chiude con ricavi in crescita del 44,1% su base annua. Il dato, in linea con le attese del mercato, equivale a circa il -20% rispetto allo stesso periodo del 2019. La pandemia si fa ancora sentire. La pelletteria fa meglio delle calzature.

Il valore degli accessori

Secondo Retviews, Ferragamo deve necessariamente concentrarsi su calzatura e pelletteria (che insieme generano quasi il 90% dei ricavi), ma ha delle sfide da affrontare. Una è quella digitale. Retviews la vede come un’opportunità (per raggiungere un nuovo pubblico), ma è anche come una minaccia che può sconvolgere i clienti più fedeli. Un’altra sfida è quella di generare più vendite. La strategia della griffe sembra quella di collocare gli accessori sul mercato ad un prezzo più basso rispetto ai suoi competitor (Retviews ha fatto il confronto con Bally, Prada e Gucci).

Il semestre di Ferragamo

Salvatore Ferragamo ha annunciato i ricavi preliminari del primo semestre 2021. Ammontano a 524 milioni di euro (+44,1%). Un dato in linea con le previsioni degli analisti, ma ancora inferiore, dicevamo, del 20% al fatturato del 2019. Bisogna però tenere conto che al 30 giugno 2021 il Gruppo stava operando con solo il 53% dei negozi a pieno regime a causa restrizioni causate dalla pandemia. Nel secondo trimestre del 2021, le vendite sono aumentate del 91,3% su base annua. E anche il mese di luglio il business continua a mostrare una solida crescita nei negozi a gestione diretta negli Stati Uniti, Cina, Corea del Sud e America Latina, sia rispetto al 2020 che al 2019. Ferragamo precisa che le cifre escludono la divisione dei profumi, la cui attività verrà ceduta in licenza a Inter Parfums a partire da ottobre.

I dettagli delle vendite

Le vendite di calzature sono aumentate del 40% a 223,2 milioni di euro. Rappresentano una quota del 42,6% del fatturato totale. Quelle di pelletteria e borse sono cresciute del 48,5% a 235,4 milioni di euro, rappresentando il 45% del totale vendite. (mv)

