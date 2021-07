Un company shake-up così profondo che Ferragamo cambia anche logo

Ferragamo cambia anche logo. Dal direttore creativo al CEO, passando per il presidente del board. Nell’ultimo anno il gruppo Salvatore Ferragamo ha rivoluzionato praticamente tutto. E ora tocca anche al lettering della sigla. Con la collezione maschile pre-fall 2021 la griffe fiorentina ha svelato il nuovo logo ‘SF’.

Ferragamo cambia anche logo

“Un simbolo di creatività, passione e innovazione. Un monogramma dal tratto raffinato e riconoscibile, che diventa elemento distintivo della nuova linea maschile – spiegano dal quartier generale –. Due iniziali eleganti e sottili, finemente stilizzate per rappresentare la visione pionieristica e l’essenza intramontabile della maison”. Come precisa Pambianco, la linea SF Logo racchiude: il mocassino (dove il nuovo logo è presente come fibbia laterale), il driver (come ornamento centrale) e le sneaker. Il nuovo logo è stato applicato anche a pelletteria e cinture.

Il company shake up

Prosegue dunque il company shake up. Rivoluzione avviata il 28 maggio 2020, quando Ferruccio Ferragamo ha trasferito i suoi poteri esecutivi a Michele Norsa. Rivoluzione che è poi proseguita senza soste e che ha avuto una decisa accelerata negli ultimi mesi. A fine marzo il cambio del presidente del Cda: Leonardo Ferragamo al posto di suo fratello Ferruccio. Una decina di giorni dopo la griffe ha annunciato la partenza del direttore creativo Paul Andrew. E poi lo scossone più inatteso, il cambio del CEO: Micaela Le Divelec Lemmi a gennaio 2022 lascia il posto a Marco Gobbetti, in uscita da Burberry. (mv)

Leggi anche: