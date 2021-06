Nell’esordio in passerella di Ferrari protagonista è la pelle

Cappotti in pelle, così come giacche, borse, scarpe col tacco e sneaker. Tutti prodotti griffati con il Cavallino Rampante. L’esordio in passerella di Ferrari è in programma il 13 giugno. “Il business della moda – Secondo Nicola Boari, chief brand diversification officer del brand – potrebbe rappresentare il 10% della redditività dell’azienda entro i prossimi sette-dieci anni”. Per raggiungere questo obiettivo, oltre a creare la sua prima collezione firmata Rocco Iannone, negli ultimi 12-18 mesi la casa di Maranello ha chiuso il 50% dei negozi, tagliato le licenze e ridotto l’offerta.

L’esordio in passerella di Ferrari

Ferrari confida che la sua prima collezione moda, abbinata agli show per presentarla, arricchisca la percezione del brand nel mondo. Come? Portando i prodotti dal livello di semplici souvenir per gli “ammiratori del marchio” a espressione autentica di Ferrari e dei suoi ideali. “Il nostro marchio è il bene più prezioso che abbiamo – dice a Business of Fashion Boari –. La moda è un ottimo modo per raggiungere un pubblico più vasto. La qualità dei prodotti deve essere in linea con i nostri valori”. A proposito della chiusura dei negozi e del taglio delle licenze produttive, Boari spiega a WWD che così si legittimava il lancio di una collezione di abbigliamento di lusso.

Le performance e la pelle

Per disegnare la prima collezione in assoluto di Ferrari, lo stilista Rocco Iannone si è basato su quattro valori: performance, innovazione, estetica e artigianato. Quello che sappiamo della collezione di esordio di Ferrari è che non è stagionale. Ne fanno parte una linea di cappotti in pelle eleganti e casual, pantaloni rilassati, tacchi alti e sneakers sportive. Sarà venduta attraverso sei drop durante l’anno, fino al prossimo giugno. Il primo sarà online e nei negozi a partire dal 14 giugno, giorni in cui aprirà anche lo store di Maranello. Sarà disponibile su LuisaViaRoma a giugno e, da settembre, su Farfetch. I capispalla saranno venduti al dettaglio tra i 1.500 e i 2.000 euro; le sneaker tra i 600 e i 700 euro, la pelletteria e gli accessori a circa 1.000 euro. La sfilata di domenica non è una tantum, in quanto la Ferrari prevede di tenerne una all’anno. (mv)

Foto a sinistra da BoF e a destra da WWD

