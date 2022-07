Pavlovsky, Capasa, Boehly: la moda europea rinnova le presidenze

Pavlovsky, Capasa, Boehly. Sono i tre presidenti eletti (o rieletti) negli ultimi giorni a capo di federazioni e istituzioni di moda in Francia e Italia. Il primo, presidente della Fashion Division di Chanel guiderà la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Il secondo è stato confermato a capo della Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Mentre Frank Boehly, attuale presidente del Conseil National du Cuir, assume la stessa carica anche presso France Industries Créatives.

La moda europea rinnova le presidenze: FHCM

Prendendo il posto di Ralph Toledano, Bruno Pavlovsky (foto a destra) è diventato presidente della Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Pascal Morand è stato confermato alla presidenza del Comitato Esecutivo che comprende Francesca Bellettini di Saint Laurent, Guillaume de Seynes di Hermès e Sidney Toledano di LVMH. Pavlovsky è stato membro del Comitato Esecutivo per dieci anni. I suoi obiettivi sono tre (fonte: Fashion Network). Uno: continuare a far brillare la settimana della moda di Parigi. Due: coordinare la moda francese con l’attività istituzionale dell’Unione Europea. Tre: sviluppare la scuola di moda e di management dell’Institut Français de la Mode.

CNMI conferma Capasa

Carlo Capasa allungherà di altri due anni il suo mandato ai vertici di Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Capasa (foto al centro) è in carica dal 2015. Oltre al presidente onorario Mario Boselli, i consiglieri eletti sono: Patrizio Bertelli (Prada), Marco Bizzarri (Gucci), Serge Brunschwig (Fendi), Alfonso Dolce (Dolce&Gabbana) e Fabrizio Cardinali (Etro). Al loro fianco: Marco Gobbetti (Salvatore Ferragamo), Massimo Ferretti (Aeffe), Luigi Maramotti (Max Mara), Angela Missoni (Missoni), Renzo Rosso (Otb), Remo Ruffini (Moncler), Carla Sozzani (10Cc), Jacopo Venturini (Valentino) e Ermenegildo Zegna (Ez Service). “L’obiettivo per i prossimi due anni è di continuare a essere competitivi e incisivi, uniti e collaborativi“, sottolinea Capasa nella sua relazione (fonte: Fashion United),

Nuovo incarico per Frank Boehly

Il presidente del CNC – Conseil National du Cuir, Frank Boehly (a sinistra nella foto) sostituirà Pierre-François Le Louët al vertice di France Industries Créatives. Si tratta di un organo consultivo per promuovere e diffondere “la voce di tutte le imprese della moda, del design e delle attrezzature personali nel dibattito internazionale”. (mv)

