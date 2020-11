Pelle da cani, si fa per dire: arrivano Le Dog Company e Pagerie

Pelle da cani. Gioco di parole per descrivere due progetti di accessori pensati per gli amici a quattro zampe. E realizzati in pelle. Protagonisti: Le Dog Company (a destra, nella foto) e Pagerie (a sinistra, nella foto).

Pelle da cani per Le Dog Company

Le Dog Company nasce in Francia da un’idea di Kristin Postill e Cara Heule. Insieme hanno lanciato una raccolta fondi su Kickstarter per commercializzare la loro prima linea di cucce da interno casa in pelle. Contengono un materasso ortopedico a doppia schiuma, in tutto simile a quello per gli esseri umani. Ma il vero plus è il rivestimento in pelle pieno fiore. La cuccia viene venduta nelle misure Small, Medium e Large e nei tre colori Jet Black, Classic Cognac e Distressed Brown.

Pelle da cani per Pagerie

Il marchio americano di petwear Pagerie ha lanciato la sua prima collezione. Della linea fanno parte un collare, un guinzaglio e una pettorina. Tutto in pelle, conciata nella stessa azienda che produce quella con cui sono realizzate le iconiche Birkin di Hermès (dice il brand). La fondatrice di Pagerie, Mandy Madden Kelley, definisce la sua azienda come “una casa di moda ultralusso per animali domestici“. La pelle è pieno fiore e le parti metalliche sono in acciaio inossidabile solitamente usato per produrre gli yacht. (art)

Immagini tratte dall’account Facebook Le Dog Company (a destra) e da pagerie.com (a sinistra)

Leggi anche: