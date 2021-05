Più sneaker, più borse: così Lanvin vuole tornare grande

Lanvin vuole tornare grande raddoppiando le vendite di accessori, sneaker e borse. Generare utili a partire dal 2023 è l’obiettivo numero uno del marchio che ha visto sprofondare le entrate dai 235 milioni di euro incassati nel 2012 (con Alber Elbaz al timone creativo) ai circa 62 del 2018. Ecco, allora, che accessori, Cina e digitale diventano i punti del piano di crescita che prevede anche un taglio dei costi. In altre parole, 40 dipendenti della sede parigina sono a rischio.

Lanvin vuole tornare grande

“Non abbiamo ottenuto i risultati attesi”, dice Arnaud Bazin (nel riquadro), vicedirettore generale di Lanvin, a WWD riferendosi agli ultimi 5 anni del marchio controllato da Fosun Fashion Group. Definirne l’identità “per renderla più attraente e desiderabile” sono, così, le priorità. Come riuscirci? Bazin indica gli accessori come una delle principali leve per far tornare grande Lanvin. Da una attuale quota del 25% del fatturato, le vendite di sneaker, pelletteria e accessori dovrebbero arrivare al 50%. La sfida è di un certo livello, visto che la pelletteria non è proprio nel DNA della griffe. Il direttore creativo Bruno Sialelli, però, ha di recente fatto riemergere dagli archivi della maison una gamma di borse con lo scopo, proprio, di aumentare l’appeal di Lanvin.

40 a rischio

Un’altra leva di crescita individuata da Bazin è la Cina, dove il marchio raddoppierà i punti vendita, passando da 6 a 12. Poi, c’è il digitale che sarà sviluppato anche attraverso la collaborazione con Farfetch e Tmall. Il manager sottolinea anche la necessità aziendale di adeguare la struttura, e i suoi costi, agli attuali livelli di fatturato. A rischio ci sono circa 40 dei 180 posti di lavoro nella sede di Parigi. “Lanvin ha bisogno di una revisione completa delle catene di valore e dell’organizzazione”. (mv)

